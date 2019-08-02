На Полтавщині пішохідні переходи на дорогах світяться вночі

Агентство місцевих доріг Полтавської області першим в Україні почало облаштовувати пішохідні переходи світлодіодними дорожніми вставками для підсилення розмітки в нічний час.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів фахівець зі зв’язків із громадськістю Агентства Денис Скриль.

«Ідею запозичив в американців наш директор Олексій Басан під час однієї ділової поїздки. ... Уперше цю технологію було випробувано цьогоріч у селі Гоголеве Шишацького району, при підготовці до 210-річчя від дня народження Миколи Гоголя (тут, як відомо, знаходиться родовий маєток письменника). Були обладнані «зебри» біля музею-заповідника і біля школи. А вже з травня почалося масове впровадження цієї новинки», -- каже Скриль.

Як пояснив фахівець, вставки являють собою циліндричну капсулу з вмонтованим у неї елементом живлення, що працює від енергії сонця. Загалом сонячні батарейки тримають енергію протягом шести діб. З настанням темноти вони починають миготіти, змушуючи водіїв заздалегідь пригальмовувати.

Таке підсвічуванняя мають уже понад 70 переходів у місцях зі жвавим транспортним потоком. Планується, що до кінця року вставками розмічальні дорожні (ВРД) обладнають ще понад сотню переходів.

Проєкт здійснюється коштом обласного бюджету, де є дорожній фонд. Вартість оновлення одного пішохідного переходу з нанесенням розмітки, встановленням дорожніх знаків і світлодіодного підсвічування становить близько 10 тисяч гривень. Окремі об’єднані територіальні громади просять облаштувати переходи у селах на умовах співфінансування.