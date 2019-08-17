У Львові провели урочистості з нагоди 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ

Урочистості, присвячені 30-річчю ІІІ відродження Української автокефальної православної церкви, пройшли у Львівській опері. Спочатку тут погасили пам’ятну марку, а відтак провели урочисту академію.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

За вагомий внесок у розвиток духовності, культури, і моралі та з нагоди 30-ї річниці ІІІ відродження УАПЦ дипломами від громади міста Львова відзначено дві родини: родину патріарха Димитрія (Яреми) — відзнаку отримали син Данило та донька Віра, та родину патріарха Мстислава (Скрипника) — відзнаку отримали онук Володимир з дружиною.

«На свято Преображення Господнього 19 серпня 1989 року настоятель храму святих апостолів Петра і Павла тут, у Львові, протоієрей Володимир Ярема з духовенством та громадою оголосили про відкинення неканонічної московської влади над українською церквою, чим і було покладено початок нового етапу утвердження нашої Помісної церкви як автокефальної. Про своє рішення в той час вони сповістили вірних в Україні, за кордоном, а також і Вселенського патріарха Димитрія. Від цього часу знову, після десятиліть заборони з боку радянської влади, ім’я вільної Української автокефальної православної церкви вголос залунало на рідних землях Батьківщини", — сказав митрополит Епіфаній.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж 16−18 серпня у Львові урочисто відзначають 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ. Святкові урочистості розпочалинапередодні відкриттям фотовиставки тематичних раритетних світлин періоду III відновлення УАПЦ біля Львівської міської ради.

Фото: Олександр Мазуренко, Львівська міськрада