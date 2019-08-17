Пожежа в одеському готелі: міграційну службу просять перевірити постояльців-іноземців

"Головному управлінню ДМС України в Одеській області доручено провести ідентифікацію іноземних громадян, перевірити законність їх перебування на території України, організувати взаємодію з представництвом МЗС України в Одеській області щодо сприяння документування та повернення іноземних громадян до країн громадянства", - зазначається у повідомленні.

Також Шаталова наголосила на важливості залучити до розслідування причин трагедії Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області та Головне управління Держпраці в Одеській області з метою ідентифікувати нелегальних працівників готелю.

Читайте також: Назвали три версії причин пожежі в одеському готелі

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули 9 людей, десятьох госпіталізували.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження.

З місця події було евакуйовано близько 150 людей. Частина з них перебуває в автобусах неподалік від згорілого готелю, які виділила міськрада. Постраждалим надається медична допомога, а також допомога психологів та волонтерів.

Влада Одеси оголосила 18 серпня днем жалоби.

Читайте також: В Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби через пожежу в готелі

Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час здійснення ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема, допити свідків; вилучення необхідних документів. Кваліфікація справи - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Фото: da.odessa.gov.ua