В Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби через пожежу в готелі
Про це повідомляє пресслужба мерії.
"У ніч із 16 на 17 серпня в будівлі готелю «Токіо Стар» сталася пожежа, що призвела до загибелі людей. Розпорядженням Одеського міського голови №747 від 17 серпня у місті Одесі оголошено 18 серпня днем трауру", йдеться у розпорядженні, підписаному міським головою Геннадієм Трухановим.
Згідно з документом, на будівлях виконавчих органів та комунальних підприємств міськради, установ та організацій міста завтра буде приспущено Державні прапори України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.
Також підприємствам, установам і організаціям міста, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Як відомо, окрім дев'яти загиблих постояльців готелю, ще шестеро постраждалих перебувають у реанімації. За фактом пожежі в готелі розпочато кримінальне провадження.