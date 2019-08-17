В Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби через пожежу в готелі

Одеська міськрада оголосила 18 серпня днем жалоби у місті через трагічну загибель у нічній пожежі дев'яти постояльців готелю "Токіо Стар".

Про це повідомляє пресслужба мерії.

"У ніч із 16 на 17 серпня в будівлі готелю «Токіо Стар» сталася пожежа, що призвела до загибелі людей. Розпорядженням Одеського міського голови №747 від 17 серпня у місті Одесі оголошено 18 серпня днем трауру", йдеться у розпорядженні, підписаному міським головою Геннадієм Трухановим.

Згідно з документом, на будівлях виконавчих органів та комунальних підприємств міськради, установ та організацій міста завтра буде приспущено Державні прапори України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Також підприємствам, установам і організаціям міста, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як відомо, окрім дев'яти загиблих постояльців готелю, ще шестеро постраждалих перебувають у реанімації. За фактом пожежі в готелі розпочато кримінальне провадження.