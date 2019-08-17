Постояльців згорілого готелю розмістили в автобусах

В Одесі недалеко від згорілого готелю "Токіо Стар" для постояльців створили тимчасові пункти з автобусів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

"Усього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. До вирішення питання про подальше перебування частини з них неподалік від згорілого готелю створено тимчасові пункти з автобусів, виділених ГУНП та міськрадою. Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Як повідомлялося, в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.