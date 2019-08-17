Одесит прихистив удома кілька десятків людей з готелю, що горів

"Усього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. До вирішення питання про подальше перебування частини з них неподалік від готелю, що згорів, створено тимчасові пункти з автобусів, виділених ГУНП та міськрадою. Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів. Крім того, кілька десятків врятованих людей ще зночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше вісім осіб, а ще десять - потерпіли. За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що за пожежу нестимуть відповідальність не лише безпосередні винуватці трагедії, а й власник.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розпочати перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв.

Фото: od.npu.gov.ua