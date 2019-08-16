Загадкові смерті фермерів: «чорного» держреєстратора взяли під варту

Дніпровський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури області щодо обрання запобіжного заходу державному реєстратору, яка перереєструвала господарство загиблого фермера на інших осіб.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

«Дніпровський апеляційний суд взяв до уваги усі доводи прокурора та 16 серпня обрав державному реєстратору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за ініціативи прокуратури області Міністерством юстиції України скасовано зміни, внесені підозрюваною до установчих документів фермерського господарства.

Як встановлено під час досудового розслідування, державний реєстратор виконавчого комітету однієї з міських рад Донецької області, діючи умисно, на підставі підроблених документів перереєструвала селянське господарство померлого фермера (СФГ «Кондратюк») на іншу особу шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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Зазначено, що внаслідок злочинних дій державного реєстратора законному власнику фермерського господарства спричинено майнову шкоду у розмірі майже 150 млн грн.

Судом першої інстанції клопотання прокурора про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями державним реєстратором, що спричинило тяжкі наслідки) триває.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Новопавлівка Межівського району 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину не виявили. Через місяць, 10 липня, у підприємства з'явився новий власник.

ГУНП в Дніпропетровській області своєчасно звернулось до суду та забезпечило накладання арешту на майно та техніку, корпоративні права, а також забезпечило його охорону. 24 липня державному реєстратору було оголошено про підозру. На цей час всім майном володіє родина покійного фермера, продовжують збирати врожай та ведуть господарську діяльність СФГ.

За інформацією голови Агропродовольчої ради України Івана Слободяника, у Дніпропетровській області за три місяці загадковим чином загинули троє фермерів, а їх землі перереєстрували на інших осіб.