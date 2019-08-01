СБУ спіймала держреєстраторів на допомозі рейдерам

У Рівному співробітники СБУ викрили приватного виконавця та двох державних реєстраторів на незаконній зміні майнових прав в е-базах Мін`юсту.

У результаті реальним власникам завдано збитків більше як на 20 мільйонів гривень, повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи одного з місцевих комунальних підприємств, за змовою з представниками кримінальних кіл регіону, здійснювали протиправну перереєстрацію нерухомості. Посадовці, за винагороду, систематично вносили неправдиву інформацію до державних баз даних, що сприяло легалізації рейдерських захоплень підприємств та нерухомого майна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приватного виконавця правоохоронці затримали в одній з кавʼярень обласного центру під час отримання 34 тисяч гривень ‒ другої частини неправомірної вигоди за відчуження нерухомого майна. Загалом за цю оборудку зловмисники отримали 65 тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції.

Як повідомлялося, раніше СБУ викрила у Києві групу державних реєстраторів, які діяли за аналогічною схемою.