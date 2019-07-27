Харківський суд відправив під домашній арешт 46 агрорейдерів

"Суд закінчив розглядати клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для усіх 46-х підозрюваних у спробі захопити сільгосппідприємство "Маяк", що у Валківському районі області. Для усіх обрано домашній арешт на період слідства: щодо 45 осіб - нічний, з 21:00 до 07:.00, ще до одного — цілодобовий домашній арешт", - зазначили у суді.

Усі фігуранти, додали у суді, підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст.15, ч. 1 ст.294 КК України.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня Київський райсуд Харкова розпочав обирати запобіжні заходи для 46-х підозрюваних у спробі рейдерського захоплення агрофірми у Харківської області: у процесі взяли участь одразу 4 судді, засідання проходили у різних приміщеннях суду.

Прокуратура наполягала на перебуванні усіх підозрюваних під вартою - у СІЗО - протягом 2-х місяців.

Захист, у свою чергу, просив застосувати до підозрюваних домашній арешт.

23 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника. Молодики поводили себе агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції.

До Валківського райвідділу доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій.

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Слідчим Валківського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України.

З'ясовано, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства "Маяк", а саме, змінив власника та керівника.