У Харкові запобіжні заходи для агрорейдерів обирають одразу чотири судді

Київський райсуд Харкова почав обирати запобіжні заходи для 46 підозрюваних у спробі рейдерського захоплення сільгосппідприємства у Харківської області, у процесі беруть участь одразу 4 судді.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Одразу 4 судді у різних приміщеннях суду беруть участь в обранні запобіжних заходів для 46-х підозрюваних у спробі рейдерського захоплення сільгосппідприємства "Маяк", що у Валківському районі області. На цей час розглянуто клопотання прокуратури про арешт для двох підозрюваних. Якщо сьогодні судді не встигнуть розглянути всі клопотання, обрання продовжиться завтра, у суботу, не чекаючи понеділка, бо треба вкластися в законний термін обрання запобіжного заходу", - розповіли в суді.

Тут зазначили, що прокуратура наполягає на перебуванні усіх підозрюваних під вартою протягом 2-х місяців. Захист, у свою чергу, просить застосувати до підозрюваного домашній арешт.

Щодо процесу, то батьки затриманих запевняють, що їхні діти не мали наміру захоплювати підприємство — їх запросили до “охорони об’єкта”.

Такої ж версії дотримуються і обидва підозрюваних. Зокрема, 22-річний Андрій Новицький розказав суду, що його запросили охороняти ангар та сільгосптехніку за 800 грн у день, і він не мав наміру чогось захоплювати.

Суддя застосувала до Новицького домашній арешт на два місяці - з 21:00 до 07:00.

Аналогічне рішення ухвалено і щодо підозрюваного Артема Радченка, який, за словами батьків, хворий та потребує госпіталізації.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника. Молодики поводили себе агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції.

До Валківського райвідділу доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.