Дні добросусідства: на кордоні з Польщею працюватиме тимчасовий пункт пропуску

На українсько-польському кордоні у рамках Європейських Днів добросусідства 18 серпня працюватиме тимчасовий пункт пропуску Кречів-Крилів.

Про це повідомляє пресслужба ДФС Волинської області.

"Роботу тимчасового пункту перетину кордону Кречів-Крилів, який у рамках Європейських Днів добросусідства відкриється 18 серпня 2019 року з українського боку в Іваничівському районі Волинської області, забезпечать посадові особи митного поста Володимир-Волинський... Можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску Кречів (Україна) – Крилів (Польща) у мешканців прикордоння буде 18 серпня 2019 року з 9.00 до 21.00 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Розпорядженням Волинської митниці ДФС буде створено тимчасову зону митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, у місці проведення українсько-польських святкових заходів.