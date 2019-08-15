Новий голова Черкаської ОДА про "одіозних" заступників: Нехай ще трохи попрацюють

Новий голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко заявив, що два його заступники, яких він вважає “не зовсім простими персонажами”, мають ще трохи попрацювати, поки не дадуть відповіді на “певні питання”.

Про це він заявив журналістам у четвер під час своєї першої пресконференції як голови ОДА.

Зокрема, Шевченко повідомив, що у своїх першочергових планах бачить формування команди. “На жаль, мені дістались команда не у тому стані, у якому б хотілось: з чотирьох заступників є лише двоє, і обидва не зовсім прості персонажі. Одного асоціюють з однією корупційною групою, а другого - з іншою... Ними написані заяви на звільнення, які мною ще не підписані. Нехай ці люди ще трішечки попрацюють, дадуть відповіді на певні питання, бо рік закінчується, гроші використані, а роботи не зроблені ні по дорогах, ні по чому. Нехай також відповідають за ту роботу, яку вони робили при попередньому очільнику. Прошу деякий час не порушувати питання про одіозність цих персонажів”, - сказав Шевченко.

Також голова ОДА запевнив, що не бачить у своїй команді жодного з двох нинішніх заступників. “Костянтин Омаргалієв і Тарас Висоцький не залишаться на посадах заступників за жодних обставин”, - заявив глава Шевченко.

Стан справ у області Шевченко оцінив як вкрай негативний. “Догосподарювались. Немає таких слів, щоб описати ситуацію на Черкащині. Якби я хотів цю область обдерти, то схеми, які тут вибудували чиновники, - прекрасні,” - підкреслив він. За словами Шевченка, частина тендерів вже проведена навіть на 2020 рік, і гроші освоєні майже на 70%, однак по дорогах цього не видно.

Також Шевченко, заявив, що нині в області звільнено з посад близько половини голів районних державних адміністрацій, а решту буде звільнено найближчим часом. Та звернув увагу на брак професійних і порядних кадрів. За його словами, саме через це процес підбору людей у команду виявився дуже складним.

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«Доведеться змінювати алгоритм підбору кандидатур. В області є досвідчені люди, які могли б бути заступниками, однак у них репутація, яка не дозволяє їм обійняти ці посади. Де ми будемо їх брати – не знаю. Десь шукатимемо. Пораджусь із губернаторами із інших областей, бо в них схожа ситуація», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Ігоря Шевченка було призначено на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації указом Президента України Володимира Зеленського 30 липня.