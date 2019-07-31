Прокуратура Черкащини відкидає звинувачення в неналежній роботі

Прокуратура Черкаської області вважає, що під час робочої поїздки в регіон Президента України у приміщенні ОДА лунали безпідставні звинувачення в неналежній роботі на адресу керівника відомства Сергія Овчаренка та очолюваного ним колективу.

У зв'язку з цим пресслужба прокуратури Черкаської області оприлюднила своє бачення ситуації.

"Вказані надумані звинувачення висловлювали особи, які фігурують у ряді кримінальних проваджень та систематично намагаються дискредитувати органи прокуратури", - йдеться у публікації.

Зазначається, що територіальним органом поліції в області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом декларування "недостовірної інформації депутатом Черкаської обласної ради Мушієком М.Г. в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2017 рік, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Ним було приховано від декларування видатки на оплату пайового внеску в розмірі 994 227 грн. Підслідність вказаного кримінального правопорушення визначено за Національним антикорупційним бюро України".

Також, йдеться у повідомленні, територіальним органом поліції в області розслідується кримінальне провадження за фактом декларування вказаною вище особою завідомо недостовірних відомостей в деклараціях за 2016 та 2017 роки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

"Цього разу в деклараціях не відображено наявність нерухомого майна, що перебуває в оренді, а саме земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0,8 га, що розташована у місті Черкаси та нормативно грошова оцінка якої становить 6 745 761 грн", - зазначають у прокуратурі

Крім того, правоохоронними органами області розслідувалося кримінальне провадження "за підозрою міського голови м. Черкас Бондаренка А.В. у зловживанні своїм службовим становищем, що завдало збитки територіальній громаді в розмірі більш як 447 000 грн, та за фактом створення останнім штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради, що полягало в несвоєчасному повідомленні про час та місце проведення 57-го позачергового пленарного засідання 2-ї сесії міськради, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 351 КК України. На цей час розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється Національним антикорупційним бюро України".

Указується, що слідчим управлінням ГУ Націполіції в області розслідувалося кримінальне провадження "за фактом незаконного збагачення Бондаренка А.В. та подання ним завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України. У деклараціях міського голови м. Черкас не відображено відомості про майно, а саме: автомобіль LEXUS LX 570, квартиру загальною площею 142.9 кв.м та нежитлове приміщення загальною площею 18 кв.м".

Пресслужба зазначає, що недавно у фігурантів зазначених вище кримінальних проваджень детективами НАБУ проведено обшуки.

"Крім того, хочемо нагадати, що пан Кухарчук Д.В., який виказував невдоволення роботою прокуратури області, також є обвинуваченим та підозрюваним у ряді кримінальних проваджень. Зокрема: Кухарчуку Д.В. оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, у кримінальному провадженні за фактом хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень мешканцям с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області під час зборів жителів села", - вказується в публікації.

Як зазначається, йому повідомлено і про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб у розважальному закладі Cherkassy Bierstube в Черкасах. Досудове розслідування завершено скеруванням обвинувального акту до Соснівського районного суду Черкас для розгляду.

Прокуратура області наголошує, що територіальним підрозділом поліції закінчено досудове розслідування в кримінальному провадженні "за фактом спричинення легкого тілесного ушкодження особі, що мало місце на засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, зверненням стосовно Кухарчука Д.В. обвинувального акту до суду".

Окрім того, органом досудового розслідування "Кухарчук Д.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України, у кримінальному провадженні за фактом організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами та опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувалися як зброя, а також активній участі у масових заворушеннях, що мали місце 09.03.2019 в центрі Черкас, унаслідок чого тілесні ушкодження отримали 25 працівників поліції".

Автори публікації наголошують, що дії зазначених вище осіб є "заангажованими, направленими на дискредитацію керівництва та колективу прокуратури області і жодним чином не вплинуть на дотримання ними непорушних принципів законності та верховенства права".

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Президент України Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою у Черкасах.