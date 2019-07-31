Зеленський: Питанням заміни прокурорів займатиметься новий глава ГПУ

Після початку роботи Верховної Ради України ІХ скликання відбудеться призначення нового генерального прокурора, до повноважень якого входить заміна місцевих прокурорів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громадськості Черкащини під час робочої поїздки до регіону, коли деякі учасники розмови поскаржилися на роботу прокурора області Сергія Овчаренка, повідомляє пресслужба глави держави.

«Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового генерального прокурора. Це буде, коли з'явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання – змінювати всіх прокурорів. Нехай генеральний прокурор розбирається з цим питанням», – наголосив Президент.

Також глава держави уточнив, що до його повноважень не входить призначення та звільнення місцевих прокурорів.

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11 червня Президент України підписав подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Однак згодом парламент відмовився розглядати це подання. За словами заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші статті документа передбачають, що прокурором генеральної прокуратури може бути людина з такою освітою. «Ця людина здійснює процесуальні функції і, відповідно, повинна мати як юридичну освіту, так і досвід у сфері права. Луценко такого досвіду не має», – зазначив він.