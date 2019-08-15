У зоні відчуження затримали двох поляків

У зоні відчуження затримали двох поляків

Укрінформ
У зоні відчуження поліція затримала двох порушників - громадян Польщі, які проникли на територію зони з метою туризму.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Під час патрулювання території поліція затримала чергових любителів радіаційного відпочинку на об’єкті «Чорнобиль – 2». Порушниками виявилися громадяни Республіки Польща 26 та 28 років, які проникли на територію зони з метою туризму", - йдеться у повідомленні.

У відношенні цих громадян було складено адмінпротоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП. Цим двом особам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також: У зоні ЧАЕС піймали 17 "сталкерів"

Матеріали справ направлено до Іванківського райсуду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-