У Черкасах байкери вимагали ремонту дороги, де загинув їхній товариш

Байкери провели акцію протесту під будівлею Черкаської обласної державної адміністрації через ділянку дороги Черкаси-Сміла, яка перебуває у геть поганому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, близько 50 учасників байкерського руху вимагали негайного ремонту автошляху, на якому загинув мотоцикліст з Одеської області, та притягнення до відповідальності посадовців, з чиєї вини цього досі не зробили.

У Черкасах мітингували байкери / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Трагедія сталась на в’їзді до Черкас з боку Сміли під час байкерського злету «Дорога на січ». У ДТП 4 серпня потрапило подружжя байкерів з Одещини - під час потрапляння мотоцикла у чергову яму на дорозі у нього відірвалося кермо. 30-річний байкер з Чорноморська загинув на місці, а за життя його дружини, яка дастала численні ушкодження і перебуває у тяжкому стані у реанімації, досі борються лікарі.

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Як з’ясували журналісти разом з байкерською спільнотою, зазначена ділянка автодороги завдовжки півтора кілометра не належить ні обласному центру, ні району, ні області, ні селу Руська Поляна. Серед байкерів уже ходить чутка, що винуватцем дорожньо-транспортної пригоди можуть назвати загиблого, який, нібито, перевищив швидкість.

До мітингувальників вийшов заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв. Він підтвердив, що цей відтинок дороги «нічийний».

Посадовець також запевнив, що обласна влада бачить шлях вирішення проблеми. “Міський голова Черкас спілкувався з головою ОДА. Вони знайшли спільну мову, і я впевнений, що за два дні вирішиться питання щодо цієї дороги. Маю надію, що місто Черкаси таки збере позачергову сесію і прийме на баланс цю дорогу”, - сказав Омаргалієв.

Він також пообіцяв громадськості, що обласна влада стежитиме за тим, аби розслідування кримінального провадження було об’єктивним.

“Обласна державна адміністрація бере цю кримінальну справу на свій контроль, і ми перевіримо інформацію про те, що учасника ДТП хочуть зробити винним. Розслідування буде проводитись з відповідною прозорістю”, - підкреслив заступник голови ОДА.

Байкери погодились почекати два дні, хоча обіцянки влади сприймають без оптимізму.

Байкери поїхали, залишивши перед парадним входом до будівлі ОДА невеликий "обеліск" із мотоциклетних шин з портретом загиблого товариша.