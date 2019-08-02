Байкери з усієї України здали кров для потерпілих у ДТП

У Черкасах розпочався щорічний мотофестиваль «Дорога на Січ», який збирає активістів байкерського руху. Цього року учасники вперше розпочали зліт байкерів з благодійної акції «Здай кров - врятуй життя!».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мета акції – запуск нового проєкту регулярного поповнення банку крові для постраждалих унаслідок ДТП громадян, у тому числі мотоциклістів, або тих, кому для порятунку життя необхідно провести процедуру переливання крові", - розповіла Олена Пухова, виконавчий директор «Української асоціації мотоциклістів».

За її словами, байкери - ті люди, які чи не найбільше ризикують потрапити у ДТП і потребують крові, тому й вирішили зробити модним донорство в Україні.

Байкери з різних куточків України з'їхались до Черкас / Фото: Володимир Полянський

“Орієнтуємось на наших польських побратимів-байкерів, які такі акції організовують впродовж десяти років і заохочують до участі широкі верстви населення Польщі. Таким чином поляки за один сезон поповнюють національний банк крові приблизно на 30 тисяч літрів. Тож намагаємося популяризувати такий рух і в Україні”, - розповіла Пухова.

Медперсонал «Черкаського обласного центру служби крові «Черкаси-Плазма» сприйняв благодійну акцію як чудовий подарунок. Адже, як підкреслила завідувач відділу комплектування донорських кадрів лікар-терапевт Любов Рижкіна, запаси крові Центру необхідно поповнювати постійно.

“Щоденно медичний заклад потребує близько 50 донорів. А натомість здають кров лише по 20-30 осіб на день. Тож ми вдячні байкерам, які долучилися до славної когорти донорів”, - наголосила Рижкіна.

Ініціаторами благодійного заходу виступили громадська асоціація «Українська асоціація мотоциклістів», мотоклуб NIGHT BIRDS, дитячий козацький оздоровчий табір «Дахнівська Січ», Сумський обласний донорський центр крові (офіційне місце проведення мотофестивалю) та інші.

Участь в акції взяли понад 30 байкерів.