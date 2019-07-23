"Мотопробіг єдності" дістався Херсона

У Херсон 23 липня завітав "Мотопробіг єдності", що стартував в Ужгороді 15 липня. Далі учасників акції чекає Миколаїв та Одеса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прибули байкери на центральну площу Херсона – площу Свободи, з державними прапорами України та кримськотатарським прапором.

«Стартували в Ужгороді, проїхали всю Україну, фініш в Одесі. Серед учасників - представники різних регіонів, їде з нами угорець. Нас підтримує байкерська спільнота у регіонах. Усе на ентузіазмі, ніяких спонсорів, ніяких депутатів. Ми самі хочемо показати всій країні, що переживаємо за цілісність України», - каже учасник акції, мешканець міста Овруч Житомирської області, президент мотоклубу «Древляни» Володимир Кобилинський.

За його словами, байкери прагнуть продемонструвати, територіальну цілісність України, що Крим – це Україна, акція спрямована на підтримку кримських татар.

Учасники акції вже побували на КПВВ «Чонгар», що на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Кобилинський зауважив, що брати участь у такій акції - задоволення недешеве. Адже спонсорів немає і потрібно самим подбати і про пальне, і про побутові проблеми. За його словами, підтримують у дорозі такі ж байкери - місцеві. «Не шикуємо, маємо і палатку, десь для нас домовляються про гуртожиток, десь територію виділяють», - каже Кобилянський.

Як розповів байкер, всяке траплялося під час поїздки. У Краматорську, наприклад, підійшли місцеві мешканці і попросили проїхатися з прапорами конкретною вулицею.

Як повідомляв Укрінформ, "Мотопробіг єдності 2019" стартував в Ужгороді, фініш – 23 липня в Одесі.

Фото Ірини Староселець