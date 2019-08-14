На Черкащині горить сміттєзвалище

У Черкаській області на полігоні твердих побутових відходів вже майже добу рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомляє ДСНС України у Черкаській області.

“13 серпня о 14:53 співробітники ДСНС отримали повідомлення про те, що в адміністративних межах Вергунівської сільської ради, на полігоні твердих побутових відходів виникла пожежа. За допомогою квадрокоптера, рятувальники 2-го держаного пожежно-рятувального загону міста Черкаси провели аеророзвідку. Завдяки проведеній роботі та правильному розташуванню сил та засобів вдалося запобігти поширенню вогню на лісовий масив”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 годину 14 серпня ліквідація пожежі триває.

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Поінформовано, що вогнем знищено сміття на площі 2,7 гектара.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Фото: ck.dsns.gov.ua