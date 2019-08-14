На Київщині рятувальники сім годин гасили сміттєзвалище

У Обухівському районі Київської області рятувальники ліквідували пожежу загальною площею 2 га на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“13 серпня о 12:50 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів, що у селі Трипілля. На місце виклику було направлено черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить сміття на площі два гектари. Через велику площу займання було прийнято рішення про залучення додаткових сил.

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“Пожежу локалізовано о 15:55 та повністю ліквідовано о 20:54”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали чотири одиниці техніки та 21 чоловік особового складу. В результаті займання знищено сміття на території 2 га.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС