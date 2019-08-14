На Луганщині спалахнула пожежа в локомотиві на залізничному перегоні

13 серпня о 15:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на залізничному перегоні поблизу с. Кривошиївка Сватівського району.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

«Прибувши на місце події, рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що горить моторний відсік локомотиву. На ліквідацію загоряння було подано 2 стволи ГПС – 600 та прокладено магістральну лінію із застосуванням 1 стволу «Protek», - ідеться в повідомленні пресслужби ГУ ДСНС.

Як зазначається, пожежу площею 12 кв. м локалізовано о 15:44 та ліквідовано о 16:01. До ліквідації залучались 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

Вогнем пошкоджено моторний відсік, двигун локомотиву, силові кабелі, високовольтна камера. Травмованих та загиблих немає.

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Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.

Фото: Facebook Головного управління ДСНС України у Луганській області