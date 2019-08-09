На Луганщині розмінували 11 земельних ділянок

Представники органів місцевого самоврядування Луганщини отримали сертифікати міжнародного зразка про очищення 11 земельних ділянок від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“На Луганщині представники органів місцевого самоврядування отримали сертифікати міжнародного зразка про очищення земельних ділянок від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, підтвердження про те, що земля придатна до використання за призначенням отримали вісім представників органів місцевого самоврядування Станично-Луганського району та три – з Біловодського району”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в заході взяли участь голова Луганської ОДА, представники цивільно-військового співробітництва та групи координації протимінної діяльності Об'єднаних сил та делегат від міжнародної благодійної некомерційної організації The HALO Trus.

У штабі також повідомили, що в межах гуманітарного проєкту заплановано передати ще шість ділянок у Донецькій та Луганській областях, які попередньо розчистили від вибухонебезпечних предметів, про що було укладено Акт проведення інспектування очищення розмінованої території.

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Загалом, в районі проведення Операції об'єднаних сил заплановано очистити та передати місцевим громадам 27 ділянок для використання за належністю.