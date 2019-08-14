У Бахмуті триває утеплення багатоповерхівок коштом обласного бюджету

У Бахмуті Донецької області проводять утеплення семи багатоповерхівок мікрорайону «Західний», на ці роботи з обласного бюджету виділили майже 43 млн грн.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Проводимо роботи з утеплення семи багатоповерхівок у мікрорайоні «Західний» міста Бахмут. На це з обласного бюджету виділили 42,8 млн грн. За ці кошти ремонтуємо покрівлі, під’їзди, утеплюємо торці будинків та вуличні фасади, оздоблюємо та облицьовуємо балкони тощо», - написав очільник області.

Кириленко пояснив, що Бахмут - це єдине місто Донеччини, де діє повномасштабна програма «Теплий дім». Ще у 2008 році міська влада розробила пілотний проєкт на модернізацію цілого мікрорайону: зміну схеми теплопостачання, будівництво 6 газових мінікотелень, термомодернізацію 40 будівель (37 житлових будинків та 3 освітні заклади).

У 2016-му Бахмутська міська рада на прохання Донецької обласної державної адміністрації сформувала перелік із 15 об’єктів зі своєї програми для модернізації їх силами обласного бюджету - за рахунок переміщених коштів з тимчасово непідконтрольних територій.

Торік році роботи з термомодернізації 8 будинків з цього переліку були завершені. На них витратили 34,7 млн грн, цього року в роботі - ще 7 об’єктів, констатує Кириленко. Керівник області додає: «Після їх реалізації рівень енергоефективності будівель значно підвищиться, а витрати на тепло зменшаться на 20-30%: у модернізованих будинках люди вже відчули це по своїх платіжках».

Кириленко підкреслив, що зараз заохочують мерів міст активніше й серйозніше підходити до питань енергоефективності житлово-комунального господарства. Поки що певні кроки у цьому напрямку, крім Бахмута, робить Маріуполь, але це має стосуватися кожного населеного пункту області.

«Навчитися розумно й ефективно використовувати ресурси - одне з основних наших спільних завдань», - наголосив Кириленко.