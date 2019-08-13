На Донеччині трасу Запоріжжя - Маріуполь відремонтують цього року

Ділянка траси Запоріжжя - Маріуполь у межах Донецької області буде капітально відремонтована цього року.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«30 км траси Н-08 - Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь буде капітально відремонтовано у цьому році в межах Донецької області», - написав він.

За словами Кириленка, на 15-кілометровій ділянці від Нікольського до Маріуполя роботи вже ведуться. Дорожники підсилили основу, нанесли нижній шар асфальтобетонного покриття і приступили до укладання верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону на більш ніж 10 кілометрах траси.

Цього тижня розпочнуться роботи на іншій 15-кілометровій ділянці.

Кириленко підкреслив, що після ремонту траса відповідатиме параметрам дороги ІІ категорії, матиме розширену та укріплену проїжджу частину, перехідно-швидкісні смуги, виправлені віражі для плавного входження в повороти, а також буде промаркована сучасною пластиковою розміткою. Крім того, відремонтують сім автопавільйонів та облаштують систему водовідведення.

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Голова ВЦА нагадав, що ремонт траси Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь проводиться в межах реалізації Програми розвитку доріг на 2018-2022 роки.

Ця траса забезпечує транспортні зв’язки з південно-східними районами Донеччини й має стратегічне значення як один з основних напрямків, яким здійснюється рух до зони проведення операції Об’єднаних сил. З 2016 року у межах фінансування з держбюджету Укравтодор розпочав її ремонт у Запорізькій та Донецькій областях. Цього року проєкт фінансується коштом окремої бюджетної програми та загального фонду.