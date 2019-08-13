Суд переніс розгляд справи ексзаступника голови Миколаївської ОДА на 21 серпня

Суд у справі колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука, обвинувачуваного у хабарництві, знову оголосив перерву в засіданні – цього разу через неявку прокурорів.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва.

«У Центральному районному суді м. Миколаєва триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України. У судове засідання 13 серпня не з’явився прокурор, який надіслав на електронну адресу суду клопотання про відкладення засідання, оскільки 12.08.2018 року він перебував у судовому розгляді іншого провадження в м.Одесі», - йдеться у повідомленні.

З урахуванням того факту, що прокурор не надав документів, які підтверджують поважність причини неявки у судове засідання 13 серпня, а публічне обвинувачення у зазначеному провадженні підтримує група прокурорів, суд дійшов висновку про неповажну причину неявки прокурора у судове засідання.

Проте оскільки участь прокурора у розгляді зазначеного провадження є обов’язковою, суд відклав засідання до 21 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, на минулому судовому засіданні у справі колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Романчука було розпочато допит свідків сторони захисту.

СБУ спільно з військовою прокуратурою у червні 2016 року заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Романчуком. За версією слідства, вони вимагали хабар 90 тис. дол за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» на видобуток вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300-ма тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом. Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судять одного лише Романчука.

Процес триває вже понад два з половиною роки. Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив.