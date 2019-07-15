Суд у справі "золотого" Романчука розпочав допит свідків захисту

У судовому засіданні по справі колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука розпочато допит свідків сторони захисту.

Про це повідомила пресслужба Центрального райсуду міста Миколаєва.

"У Центральному райсуді м.Миколаєва триває судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Розпочато допит свідків сторони захисту. Останні повідомили відомі їм обставини, що стосуються зазначеного кримінального провадження та вказали, що відповідно до посадової інструкції, перший заступник голови облдержадміністрації не може впливати на ухвалення рішень депутатами обласної Ради, зокрема, йдеться про погодження на отримання спецдозволів щодо користування надрами", - йдеться у повідомленні.

З огляду на те, що інші свідки, заявлені стороною захисту, у судове засідання не з’явились, суд оголосив перерву до 29 липня.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, які вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ "ЕЛК-БУД" на видобуток вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300-ма тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом. Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судять одного лише Романчука. Процес триває вже два з половиною роки, засідання постійно переносяться з різних причин.

Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив.

Фото: Таймер