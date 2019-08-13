У Житомирі затримали активіста, який вимагав $30 тисяч у директора підприємства
«Активіст, добре знаний у Житомирі, був затриманий у першій половині дня 13 серпня в одному з престижних розважальних комплексів обласного центру після передачі йому 5 тисяч доларів США. Чоловік, побачивши правоохоронців, намагався приховати щойно отримані гроші, проте, усі його дії відповідним чином зафіксовані»,- йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що керівник громадської організації неодноразово звертався особисто та надсилав смс-повідомлення керівнику підприємства з вимогами сплати коштів (одноразово – $30 тисяч США та щомісячно – по $5 тисяч) за неперешкоджання його діяльності.
У разі незгоди активіст погрожував використати ресурси громадськості для створення керівникові негативного іміджу та звільнення його через це з посади.
Наразі тривають слідчо-розшукові заходи та вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Активістові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Фото: zt.npu.gov.ua