Зеленський на Житомирщині. Розгром бурштинових схем і кадрові чистки

Олевськ, куди Президент приїхав представляти нового голову Житомирської ОДА, є центром району, відомого великими покладами бурштину і його нелегальним видобутком

Робоча поїздка глави держави до Житомира планувалася ще 9 серпня, але напередодні ввечері її скасували. Натомість у вихідні обласна держадміністрація акредитувала журналістів на зустріч із Президентом в Олевську 12 серпня. Було зрозуміло, що варто очікувати гучних заяв і можливих кадрових змін, адже про нелегальний видобуток бурштину тут знають усі, але останнім часом ця тема зникла з публічного дискурсу. Якщо раніше про виявлення підпільних копачів сонячного каміння чи не щотижня звітували в обласній поліції, то нині таких повідомлень на офіційному сайті знайдете не більш як одне на місяць.

ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗУСТРІЧАЛИ ГУЧНО

За годину до зустрічі з Володимиром Зеленським під будівлею Олевської райради почали масово збиратися люди різного віку – від дітей до пенсіонерів.

«Я прийшла з дітьми, бо моя менша донька захотіла побачити Президента», - каже мама двох дітей Надія.

«Я за Зеленського голосувала. При ньому набагато краще все пішло. В чому краще? У тому, що він старається, а не тільки говорить. Він за два дні чи за місяць нічого не зробить. Треба чекати», - розповіла 62-річна пенсіонерка пані Ніна.

Місцеві жителі додають, що бурштин в Олевському районі продовжують незаконно копати, але не так масово, як раніше.

У сесійну залу, де була запланована зустріч із Президентом, усіх пропускали через рамки-металошукачі. Про приїзд Зеленського почули з вулиці крізь відчинені навстіж вікна, його вигуками зустрічали місцеві жителі.

У президії були підписані місця усіх спікерів наради, крім Зеленського. Він піднявся туди й упевнено зайняв місце між т.в.о. голови СБУ Іваном Бакановим та першим заступником Офісу Президента Сергієм Трофімовим.

У тісній залі, де проходила нарада щодо незаконного видобутку бурштину, атмосфера була нервова і спекотна. І то швидше від заяв та емоцій, аніж від серпневих +30 за вікном. Окрім керівників районів і міст області там зібралися новообрані народні депутати і вже колишні кандидати, які не пройшли до Ради.

«Як ви тут живете?», - розпочав зустріч президент.

У залі кажуть: «Нелегко», на що він відповів: «Так по всій країні».

Коли свої місця зайняли Баканов, Трофімов, два заступники керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка та Олексій Гончарук, а також новий голова ОДА Віталій Бунечко, Зеленський перейшов до теми наради:

«Ми щойно літали на гвинтокрилі, побачили, що у вас відбувається, що у вас із вирубкою лісу, що з бурштином. В принципі, я думаю, що володію відсотків на 70 всією інформацією, знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр. Ми обов’язково цим питанням займемося. Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з цієї країни».

Після того він представив нового голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка.

Новий очільник області у своїй промові наголосив на завершенні децентралізації, боротьбі з корупцією, співпраці з громадськістю і бізнесом, а також на принципах публічності та відкритості у роботі ОДА. Його риторика мало чим відрізняється від того, що декларував попередній голова облдержадміністрації Ігор Гундич. Бунечко відразу заявив, що ініціюватиме проведення аудиту у всіх лісгоспах області з метою виявлення проявів корупції.

«МИ ІНШІ ЛЮДИ, НЕ СТАВТЕ НАМ УМОВИ»

Далі Володимир Зеленський заслухав звіти голови Національної поліції Сергія Князєва, заступника прокурора Житомирської області, начальника управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства Володимира Романовського, голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка, в.о. голови Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва, а також поспілкувався з начальником ГУНП Житомирщини В’ячеславом Печененком, начальником обласного управління СБУ Віктором Панасюком і начальником управління лісового та мисливського господарства області Андрієм Курінським.

Андрій Курінський

У Князєва та Курінського Президент цікавився, чи знають вони бандита «Пірата» Віктора Олійника і чи порушені проти нього кримінальні справи.

Сергій Князев

Президент заявив про необхідність звільнення голів обласних управлінь поліції та СБУ у Житомирській, Волинській, Рівненській областях та керівників райуправлінь поліції у 9 районах цих регіонів. При цьому, Курінського попросив написати заяву про звільнення вже 13 серпня.

На нараді в Олевську Президент нікого не виставляв за двері, але вимагав конкретних відповідей на свої запитання. Він не приховав обурення, що прокурор області Любомир Війтович наразі перебуває у відпустці за кордоном, а замість нього на нараду приїхав його заступник.

Коментуючи виступ одного з активістів, який у залі взяв слово, Зеленський закликав не ділити місцевих посадовців на житомирян і не житомирян.

«Житомиряни керували вашою областю (йдеться про трьох голів ОДА, починаючи із 2014 року – ред.), житомиряни, які грабували саме ваших побратимів, як ви кажете. Тому, якщо ви хочете ділити людей на тих, хто із Житомира чи не з Житомира, це неправильно. Давайте ділити по кроках, по їх діях і по чесності. Якщо буде хабарництво, то в нас немає своїх і чужих. Людину ви знаєте цю? (про Бунечка – ред.) Вона працювала у вас?.. Ми інші люди, не ставте нам умови», - підкреслив Президент.

ПООБІЦЯВ ПЕРЕДЗВОНИТИ

Після закінчення наради всі спікери разом із Володимиром Зеленським швидко залишили залу, не давши можливості журналістам поспілкуватися з Президентом.

Вже надворі під будівлею райради цікавлюся в людей, чи вдалося комусь зробити селфі з Президентом. Кажуть, що він подавав руки, але дуже поспішав, тому жителі Олевська фотографували його на ходу. У гурті молодих чоловіків і жінок показують на бабусю, яка присіла на лаві, тримаючи в одній руці палицю, а в іншій пакет із документами. Кажуть, що жінка стала героїнею дня, бо змогла зупинити Президента.

Звісно, підходжу до бабусі, аби розпитати.

«Я хотіла йому розказати про свою проблему. Зупинила його, а він каже, дайте мені свій телефон, бо в мене нема коли. Записав мій номер і пообіцяв передзвонити», - каже Марія Хлань із села Радовель Олевського району, яка хотіла розповісти про наболіле земельне питання.

Після заяв про звільнення керівників правоохоронних органів в областях, які нібито причетні до схем незаконного видобутку бурштину, хотілося б почути від Президента, що буде далі з покладами сонячного каміння на Поліссі.

Олег Кирилюк

За словами, голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка, наразі на балансі відомства перебуває 14 родовищ бурштину у Волинській, Житомирській та Рівненській областях. Ці балансові запаси становлять близько 60 тонн, а ще на 5 тисячах гектарів родовища треба розвідувати. До того ж, упродовж 4 років на території трьох областей надали 19 спецдозволів на користування бурштиновими надрами. При цьому на Житомирщині площа наданих 7 ділянок сягає 8 тисяч гектарів.

Ліс після видобутку бурштину

Чи узаконять бурштиновий промисел і чи будуть проводити рекультивацію понівечених нелегальними копачами земель, - цього поки що Президент не сказав. Тож залишається чекати на майбутні рішення і заяви з приводу цієї проблеми.

Ірина Чириця, Житомир-Олевськ

Фото: Пресслужба Президента, Житомирська ОДА