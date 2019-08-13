В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський
Укрінформ
Співробітник Національної поліції наклав на себе руки у відділенні поліції в аеропорту «Дніпро».
Це кореспондентові Укрінформу підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.
«Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрелив собі у голову з табельного пістолета», - підтвердили в поліції.
Там зазначили, що чоловікові було 41 рік.
Окремі ЗМІ повідомили, що загиблий надіслав прощальне SMS своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення.
У поліції цей факт не коментують, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.
Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.