У поліції відзвітували про перший тиждень роботи патрулів Нацгвардії

Левову частку правопорушень, виявлених пішими патрулями Нацгвардії під час першого тижня несення служби з охорони громадського порядку, кваліфіковано за статтею 309 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"За перший тиждень несення служби з охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів військовослужбовці Національної гвардії України самостійно виявили та затримали за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень 32 особи. Ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, в районі проведення операції Об’єднаних сил та місцях літнього оздоровчого сезону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, левова частка таких правопорушень (затримано 22 особи) кваліфікована за статтею 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

За підозрою у скоєнні крадіжки гвардійці самостійно та спільно з поліцією затримали 10 осіб.

Зокрема, у м. Кропивницькому нацгвардійці затримали чоловіка, який знаходився в розшуку за вчинення кримінальних злочинів, а саме за ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» і 115 «Умисне вбивство» ККУ.

Також гвардійці самостійно й спільно з поліцією затримали трьох громадян за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, 6 осіб — за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», 7 осіб – за ст. 296 «Хуліганство», 6 осіб - за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» та 2 особи - ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

За підозрою у вчиненні адміністративних правопорушень протягом тижня гвардійці затримали 474 особи, 289 осіб – самостійно, 185 – спільно з працівниками Нацполіції України.

Як повідомлялося, з 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії виконують завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів, а не виключно спільно зі співробітниками Національної поліції. На зразок європейської системи забезпечення порядку і безпеки на вулицях міст, гвардійці працюватимуть без поліцейських, але в повній взаємодії між підрозділами. Принципово, що рішення про залучення гвардійців до патрулювання прийматиме керівник територіального органу поліції. Планування маршрутів патрулювання проводиться в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті.

Доручення про залучення сил та засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни наприкінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Загалом, на чергування заступили понад 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.