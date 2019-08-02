У поліції пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців

Самостійні патрулі Національної гвардії України не будуть використані для обмеження прав і свобод громадян.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що у своїй діяльності НГУ керується виключно Конституцією України та законом про Нацгвардію.

"Тому гвардійці жодним чином не будуть використані для обмеження ваших прав і свобод! Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - уточнили у міністерстві.

Водночас у МВС нагадують, що патрулі нацгвардійців будуть нести службу в особливо криміногенних районах міст та у місцях масових скупчень людей.

"У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому життю та здоров’ю, гвардійці обов’язково прийдуть вам на допомогу", - запевняють у МВС.

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Зазначається також, що самостійні патрулі Нацгвардії України діють у координації з Нацполіцією України.

"Тому всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні! Сподіваємось, ми змогли правильно пояснити вам нововведення", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії вийшли на вулиці для охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів.

Загалом на чергування по всій території України заступили 593 патрулі Нацгвардії.

До цього гвардійці несли службу виключно спільно зі співробітниками Національної поліції.

Їх розстановку та функціонал визначає начальник відповідного територіального підрозділу Національної поліції залежно від оперативної криміногенної ситуації.

Відповідне доручення про залучення сил та засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни наприкінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua