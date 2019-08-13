Гірники досі перекривають дорогу поблизу Новоселидівки

На Донеччині гірники шахт «Курахівська» та «Україна» досі перекривають дорогу в районі села Новоселидівка, вимагаючи погашення заборгованої їм заробітної плати.

Про це 13 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Продовжують протест гірники шахт "КУРАХІВСЬКА" та "УКРАЇНА". Вони досі перекривають шлях поблизу населеного пункту Новоселидівка», - зазначив Волинець.

12 серпня він повідомляв, що гірники перекривають цю автодорогу, вимагаючи повного погашення заборгованості із зарплати — шахтарям не було виплачено 22% зарплати за травень, також повністю не виплачені гроші за червень і липень.

За словами Волинця, ще 9 серпня на Донеччині гірники шахти «Курахівська» перекривали дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагали погашення заборгованої їм заробітної плати. Він нагадував, що зранку 8 серпня шахтарі «Курахівської» блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати до тих пір, поки не отримають зароблених коштів.

Волинець також інформував, що гірники шахти «Курахівська» 5 серпня пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із гендиректором підприємства, який повідомив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, який наразі перебуває у відпустці.

Але гірників не задовільнила ця відповідь. Того ж дня у Донецькій ОДА гірників шахти «Курахівська» запевнили, що за два дні вирішать питання з виплати їм заборгованої заробітної плати.

Як повідомлялося, заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді наразі не отримали.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.