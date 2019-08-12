Гірники шахти “Курахівська” знову перекрили дорогу: вимагають зарплату

На Донеччині гірники шахт «Курахівська» та «Україна» перекрили дорогу в районі села Новоселідове, вимагаючи погашення заборгованості в виплати зарплати.

Про це 12 серпня повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні протестують гірники шахти "Курахівська". Вони перекривають дорогу в районі села Новоселідове. До учасників акції приєдналися гірники шахти "Україна", які відмовились їхати в шахту голодними», - написав Волинець.

За його словами, гірники вимагають повного погашення заборгованості із зарплати — на цей час шахтарям не виплачено 22% зарплати за травень, також вони досі не отримали все зароблене у червні та липні.

Раніше Волинець повідомляв, що 9 серпня на Донеччині працівники шахти «Курахівська» перекривали дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагали погашення заборгованої їм заробітної плати. 8 серпня шахтарі блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя.

5 серпня гірники шахти «Курахівська» пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із гендиректором підприємства, який повідомив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр, який наразі перебуває у відпустці.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.