На Вінниччині після харчового отруєння у лікарні залишаються 13 осіб
Укрінформ
На Вінниччині у Ямпільській районній лікарні після вживання їжі на території храму у лікарні з харчовим отруєнням залишаються 12 людей, з них 3 дитини.
Про це повідомляє ДСНС України.
“Станом на 7 год. 13 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.