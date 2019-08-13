На Вінниччині після харчового отруєння у лікарні залишаються 13 осіб

На Вінниччині у Ямпільській районній лікарні після вживання їжі на території храму у лікарні з харчовим отруєнням залишаються 12 людей, з них 3 дитини.

Про це повідомляє ДСНС України. “Станом на 7 год. 13 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Вінниччині з гострим гастроентероколітом госпіталізували 11 осіб Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.