На Вінниччині з гострим гастроентероколітом госпіталізували 11 осіб

У Ямпільському районі Вінницької області до районної лікарні з гострим гастроентероколітом потрапили 8 дорослих та 3 дітей, які вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму в с. Довжок.

Про це повідомляє ДСНС України. “11 серпня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 10 - 11 серпня до Ямпільської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)”. - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Житомирщині після отруєння на поминальному обіді 12 людей досі у лікарні Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.