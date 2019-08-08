На Житомирщині після отруєння на поминальному обіді 12 людей досі у лікарні

В Андрушівській центральній районній лікарні Житомирської області на лікуванні з харчовим отруєнням знаходяться 10 дорослих та дві дитини.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 8 серпня в Андрушівській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 2 дитини), які 6 серпня були госпіталізовані після вживання їжі на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб)”, - йдеться у повідомленні.

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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 12 людей опинилися в лікарні з харчовим отруєнням після поминального обіду.