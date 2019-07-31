На Львівщині 12 відвідувачів отруїлися у престижному ресторані

Масове отруєння людей сталось у престижному ресторані “Княжий двір” в селі Сокільники під Львовом.

Це кореспонденту Укрінформу підтвердив заступник директора Обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут.

“У ресторані “Княжий двір” у приміському селі Сокільники сталося масове отруєння відвідувачів. На лікарняні ліжка потрапили вже 12 осіб, з них двоє діти”,- зазначив Когут.

За його словами, фахівці Лабораторного центру спільно із працівниками Держпродспоживслужби проводять у закладі епідеміологічне розслідування. Тут обстежують персонал, роблять змиви, відбирають на експертизу зразки страв. За опитуванням постраждалих, які перебували в ресторані у різних компаніях, спільне, що вони споживали, — салат “Цезар”, шашлик та борщ із млинцями, начиненими м`ясом.

Як повідомляв Укрінформ, цього року на Львівщині сталося 10 масових отруєнь, у результаті яких постраждало понад 140 осіб.