Отруєння дітей із Шостки: до табору прийдуть з позаплановою перевіркою

Найближчим часом у спортивно-оздоровчому таборі «Буревісник» на Херсонщині, де відпочивали діти з Шостки, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та потрапили у лікарню, проведуть позапланову перевірку щодо усунення всіх зауважень і недоліків, виявлених у роботі оздоровчого закладу.

Про це повідомляє сайт ГУ Держпродспоживслужби у Херсонській області.

«Найближчим часом у спортивно-оздоровчому таборі «Буревісник» буде проведено позапланову перевірку щодо усунення всіх зауважень і недоліків, виявлених у роботі оздоровчого закладу. Після цього вирішуватиметься питання стосовно подальшої його роботи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 дітей віком від 8 до 14 років з міста Шостка Сумської області, які відпочивали у пансіонаті «Буревісник» в Лазурному на Херсонщині, потрапили у лікарню з харчовою токсикоінфекцією.

Пізніше було повідомлено, що діти закінчили лікування і виїхали додому.

Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Херсонській області