Отруєння у Лазурному: діти з Шостки повертаються додому

Діти з Шостки, які потрапили у лікарню під час відпочинку на Херсонщині, закінчили лікування і виїхали додому.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Діти з м.Шостка закінчили лікування! Сьогодні виїхали додому! Бажаємо їм здоров`я і ніколи не хворіти. Іще раз - велика подяка лікарям та медичним працівникам Скадовського району», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 дітей віком від 8 до 14 років з міста Шостка Сумської області, які відпочивали у пансіонаті «Буревісник» в Лазурному на Херсонщині, потрапили у лікарню з харчовою токсикоінфекцією.