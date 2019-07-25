Отруєння у Лазурному: діти розповіли, що їли у пансіонаті

Діти з Шостки, які відпочивали у причорноморському пансіонаті на Херсонщині і 24 липня потрапили з отруєнням у Скадовську районну лікарню, вже йдуть на поправку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Я зараз біля них, у палаті. 14 дітей віком від 8 до 14 років, місто Шостка, Сумська область. Вони були у пансіонаті «Буревісник» в Лазурному. Діти займаються бойовими мистецтвами, були тут на відпочинку і на тренуваннях. Поступили у лікарню вчора. Чотири дитини були у стані середньої важкості, стан інших був більше до задовільного. На сьогодні вже лише двоє отримують крапельниці, в інших стан більше до задовільного», - розповів Короленко.

За його словами, результати аналізів, що взяли у дітей, будуть відомі через 2-3 дні. Короленко каже, що діти отримують необхідне лікування за бюджетні кошти. Загрози їх життю немає, хворі йдуть на поправку, можливо завтра вже частину з них випишуть.

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Як зазначив директор департаменту, постраждалі кажуть, що їли рибу. Проте, що саме стало причиною отруєння ще невідомо, уточнив Короленко.

За його інформацією, Держпродспоживслужба з учорашнього дня проводить перевірку у пансіонаті, там взяли зразки їжі для досліджень.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, діти потрапили у лікарню з харчовою токсикоінфекцією легкого ступеню.