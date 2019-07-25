У пансіонаті в Лазурному отруїлися 14 дітей

У пансіонаті в Лазурному отруїлися 14 дітей

Укрінформ
До лікарні у середу з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 14 дітей, які відпочивають в пансіонаті «Буревісник» с. Лазурне Скадовського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 липня до інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають в пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району", - йдеться у повідомленні.

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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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