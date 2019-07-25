У пансіонаті в Лазурному отруїлися 14 дітей

До лікарні у середу з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 14 дітей, які відпочивають в пансіонаті «Буревісник» с. Лазурне Скадовського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "24 липня до інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають в пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Дніпрі на підприємстві отруїлися їжею 17 працівників Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.