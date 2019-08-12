Новий міст у Дніпрі за 2 місяці: зразки бетону перевірить прокуратура

Прокуратура Дніпропетровської області перевіряє факти можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

«9 серпня з метою проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи правоохоронцями здійснено огляд вказаного мосту за участю спеціалістів експертних установ, під час проведення якого відібрані та вилучені зразки бетону (керни), які направлено експерту для дослідження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ст. 191 КК України).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер має піти з посади.

Центральний (Новий) міст — автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.

Фото: dnipr.gp.gov.ua