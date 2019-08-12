Пʼяний водій на Полтавщині вразив патрульних, "перебравши" норму в 16 разів

На Полтавщині патрульні виявили водія, у чиїй крові вміст алкоголю майже в 16 разів перевищив установлену норму.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МВС.

"Під час незначної ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння у іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх”, - ідеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, вміст алкоголю у крові чоловіка сягав 3,17 проміле.

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“Це майже в 16 разів перевищує допустиму норму", - наголошують у поліції.