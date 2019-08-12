Пʼяний водій на Полтавщині вразив патрульних, "перебравши" норму в 16 разів
Укрінформ
На Полтавщині патрульні виявили водія, у чиїй крові вміст алкоголю майже в 16 разів перевищив установлену норму.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МВС.
"Під час незначної ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння у іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх”, - ідеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, вміст алкоголю у крові чоловіка сягав 3,17 проміле.
“Це майже в 16 разів перевищує допустиму норму", - наголошують у поліції.