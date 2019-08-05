За тиждень Патрульні спіймали понад 1000 нетверезих водіїв

Патрульні поліцейські за тиждень виявили понад 1000 водіїв, які керували авто у стані сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

"За період з 29 липня по 4 серпня 2019 року: 45272 виклики опрацьовано; 608 осіб затримано як підозрюваних у скоєнні правопорушень; 1086 адмінпротоколів складено за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

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Як уточнюється у повідомленні, також за минулий тиждень патрульні винесли 35404 постанови, з яких 32067 - за порушення ПДР.