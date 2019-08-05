У ДТП на Київщині загинув поліцейський

За минулу добу на Київщині внаслідок кількох ДТП загинула одна людина, ще троє осіб постраждали. Загиблий був співробітником поліції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

"Минулої доби на Київщині сталося чотири ДТП із постраждалими. Один водій загинув, інші учасники аварій отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 4 серпня у Боярці в результаті ДТП загинув водій.

На одному з перехресть міста чоловік за кермом легкового авто Chevrolet допустив зіткнення із автомобілем, який зупинився на світлофорі. Внаслідок аварії водій Chevrolet від отриманих травм загинув на місці ДТП. Загиблий виявився працівником поліції, він перебував поза службою.

"Крім того, вчора на автодорозі "Київ-Харків", поблизу с. Іванків, сталася ДТП із наїздом на велосипедиста. Житель Києва за кермом легковика допустив наїзд на місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Чоловіка доставлено у лікарю", - додали у поліції.

Також 4 серпня на автодорозі "Київ-Чернігів", поблизу села Скибин, водій вантажівки скоїв наїзд на пішохода.

Чоловік віком 30-35 років напідпитку переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

"У с. Старовичі, водій мотоцикла "Іж планета-3" на заокруглені дороги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на залізобетонну опору. Мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги доставлено до лікарні", - поінформували у поліції.

За фактом цих ДТП відкрито кримінальні провадження.