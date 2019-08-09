У Херсоні погодились прийняти місцеву ТЕЦ у комунальну власність з однією умовою

Депутати Херсонської обласної ради погодилися прийняти у комунальну власність цілісний майновий комплекс Херсонської ТЕЦ, але без боргів.

Відповідне рішення депутати облради підтримали на позачерговій сесії 9 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надати згоду на безоплатну передачу із державної до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області цілісного майнового комплексу АТ «Херсонська ТЕЦ» без боргів підприємства», - зазначається у рішенні, яке підтримали 33 депутати.

У документі зазначається, що рішення приймається з огляду на лист Фонду держмайна від 2 серпня 2019 року щодо прийняття до комунальної власності державного пакету акцій АТ.

«До нас звернувся Фонд держмайна України стосовно прийняття навіть не цілісного майнового комплексу, вони просили прийняти 99% акцій Херсонської ТЕЦ. Але коли ми почали розбиратися, ми дізналися про те, що на сьогоднішній день там більш ніж 600 млн гривень боргів. І якщо ми навіть приймемо акції і напишемо, що без боргів, то ми все одно юридично будемо відповідати за ці борги», - зазначив голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Наразі, за його словами, ці борги не стягують, бо ТЕЦ внесена у перелік об’єктів, які зараз підлягають приватизації. «У січні місяці всі, кому винна Херсонська ТЕЦ… будуть вимагати свої кошти. Тому ми сказали, що не проти, але не приймати акцій, а ми готові прийняти цілісний майновий комплекс - будівлі, землю, саму техніку до себе, без боргів. Чистими. І якщо ви на це згодні, Фонд держмайна – передавайте, якщо не згодні – ми по-іншому поки що не маємо механізму, як нам відбитися від цих боргів. Вони звернулися так, щоб ми на себе борги повісили», - заявив голова облради.

Як зазначив Мангер на брифінгу після сесії, облрада готова прийняти споруди, техніку і почати працювати «з нуля» для того, щоб модернізувати ТЕЦ, від якої залежить тепло в домівках більш ніж третини містян.

Як зазначив на сесії голова ОДА Юрій Гусєв, питання ТЕЦ необхідно вирішувати влітку, щоб взимку не «гасити пожежу» із запуском теплопостачання в херсонські домівки. Він закликав депутатів сприяти тому, щоб розібратися в «катастрофічному фінансовому стані, який склався на сьогодні на Херсонській ТЕЦ, щоб у жовтні ТЕЦ запрацювала».

Він нагадав, що раніше депутати Херсонської міської ради також висловили готовність прийняти ТЕЦ у комунальну власність і також без боргів.

Як повідомляв Укрінформ, міська влада Херсона заявляє про готовність міста прийняти Херсонську ТЕЦ, що є одним із двох найбільших у Херсоні теплогенеруючих підприємств, у комунальну власність, але без боргів. Голова Херсонської ОДА вважає, що до справи запуску ТЕЦ треба залучити СБУ.