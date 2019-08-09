Поліція розслідує справу про підробні паспорти на іспиті іноземних студентів-медиків

У Дніпрі поліція розслідує факт того, що 32 іноземних студенти з’явились на іспит з підробленими паспортами.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Наразі за даним фактом в Соборному відділенні поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів)", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 8 серпня об 11:20 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в одному із закладів вищої освіти іноземні студенти прийшли на державний іспит з підробленими документами.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції міста Дніпра.

Зокрема, до відділення поліції доставили 32 іноземні студенти, їх особи встановлені.

"Посилаючись на ст. 63 Конституції України, надати будь-які пояснення вони відмовились", - зазначили у поліції.

У відомстві додали, що усі документи вилучили та направили на експертизу.

Як повідомлялося, у Дніпрі 32 іноземних студенти з’явились на іспит з підробними паспортами, проректор викликав поліцію.