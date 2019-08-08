Херсонська поліція відправляє на штрафмайданчик транспорт з підозрілою деревиною

На Херсонщині поліція відправляє на штрафмайданчик транспорт з деревиною, походження якої викликало підозри.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції області.

«За добу вилучено та поміщено на штрафмайданчик автомобілі ВАЗ-2106 та ГАЗ-66, 2 причепи з деревиною об’ємом 18 кубометрів, 5 ручних ножівок, які зберігаються на території відділень поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу на стаціонарних постах «Пассат» Олешківського району, «Шилова Балка» Бериславського району, у м. Скадовськ, на автодорозі Олешки - Скадовськ поблизу м. Гола Пристань, а також на автодорозі Одеса – Новоазовськ біля с. Козачі Лагері Олешківського району поліцейські ретельно перевірили 5 транспортних засобів, що перевозили деревину. У водіїв перевірили товарно-транспортну документацію на вантаж, встановили фактичну кількість деревини, щоб вона відповідала зазначеній у супровідних документах. Також встановили вантажовідправників та одержувачів деревини. Якщо при перевірці документів правоохоронці виявляли невідповідності, а водії плуталися в поясненнях щодо походження вантажу, то на місце події направлялась слідчо–оперативна група.

На стаціонарному посту «Шилова Балка» працівники Бериславського відділу поліції зупинили автомобіль «Газель» з сухими дровами акації, в’язу та фруктових дерев діаметром до 7 см. 54-річний водій назвав себе підприємцем і не зміг пред’явити документи на вантаж. Пояснив, що деревину купив в іншій області і зберігав на власній земельній ділянці. Нещодавно знайшов покупця в Каховському районі і саме віз товар йому на продаж.

Попередньо встановлено, що документи підприємця виявилися зі слідами підробки. Наразі поліцейські перевіряють законність перевезення деревини та законність ведення чоловіком підприємницької діяльності. Також встановлюють ділянку, на якій вчинено порубку дерев. Автомобіль з вантажем вилучені.

У місті Скадовськ дільничні офіцери поліції зупинили автомобіль «Нива» з причепом, у якому перевозили один кубометр стовбурів акації. 40-річний водій не мав відповідних документів на перевезення вантажу. Причеп з деревиною доставлений у Скадовське відділення поліції. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу».

Як раніше повідомляв Укрінформ, херсонська поліція посилює перевірки для боротьби з "чорними" лісорубами.

Фото: hr.npu.gov.ua