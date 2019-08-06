Боротьба з "чорними" лісорубами: херсонська поліція посилює перевірки

Через ситуацію, що склалася на Херсонщині у зв’язку з незаконною порубкою лісів та умисними підпалами екосистем, поліція посилить перевірки транспорту, що перевозить деревину, на стаціонарних постах.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області, з посиланням на нараду, що провів т.в.о. начальника ГУ Нацполіції в області Микола Цап.

«На стаціонарних постах будуть посилені перевірки транспорту, що перевозить деревину, на наявність у водіїв відповідних дозвільних документів. На об’їзних шляхах чергуватимуть патрульні поліцейські та працівники груп реагування районних відділень поліції. Заплановані проведення додаткових патрулювань на виїздах з лісопосадок, а також денних та нічних рейдів по встановленню місць незаконних порубок», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на нараді йшлося про налагодження ефективної взаємодії зі службою з надзвичайних ситуацій та лісомисливськими господарствами для вчасного та швидкого реагування на випадки підпалів екосистем, визначення місць пожеж і передачі оперативної інформації.

Зазначається, що поліцейські мають обов’язково реєструвати всі повідомлення про порубку дерев, здійснювати ретельні перевірки та приймати рішення згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці заявляли, що в рамках розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк виявили на Херсонщині факти незаконного вирубування лісу, проти якого боролася активістка. При цьому масове вирубування лісів маскувалося під санітарну рубку пошкоджених пожежею дерев.

Загальний лісовий фонд Херсонської області становить 172 тисячі га, вкрито лісом 74 тисячі га.

Виключна більшість наявних на даний час на Херсонщині лісових масивів, і зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків.

Через справу звільнився головний лісівник Херсонщини.

31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міськсуду Херсонської області до Покровського райсуду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

6 червня оголошено вироки виконавцям нападу: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Усі п'ятеро повністю визнали свою провину. Вирок суду набрав законної сили 5 серпня.

Фото: ДСНС