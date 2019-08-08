На Рівненщині презентували успішні проєкти економічного і соціального розвитку ОТГ

Реалізовані проекти економічного і соціального розвитку об’єднаних територіальних громад презентовано на Рівненщині для представників ОТГ Полтавської і Тернопільської областей під час навчального туру.

Захід організований Рівненським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учасники туру ознайомилися із втіленими розробками у Млинівській, Острожецькій та Клеванській об’єднаних територіальних громадах, де продемонстровано результати сучасного ефективного проектного менеджменту», – сказав радник із регіонального розвитку Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування Тарас Микитин.

За його словами, серед продемонстрованих успішних нововведень, які вже мають і міжнародний резонанс, є відомий «Тунель кохання» – природний об’єкт, утворений в межах залізничної колії протяжністю два кілометри біля селища Клевань Рівненського району.

«До створення Клеванської ОТГ тут не було ніякого сервісу для туристів. Після об’єднання із селищем Оржів з’явилася можливість взяти участь у конкурсі проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) Мінрегіону України і одержати необхідні кошти для реконструкції популярного місця туристичного паломництва», – зазначив Микитин.

Він додав, що проєктні менеджери вдало сформулювали свої потреби, а тому конкурсна комісія надала перевагу саме такому проєкту, повна вартість якого склала 700 тисяч гривень, з них 550 тисяч – кошти Фонду, а решта суми надійшла на основі співфінансування.

«Саме тому тут сьогодні впорядковано автомобільну стоянку, побудовано кіоски, готель, ресторан, комплекс для весільних церемоній, в тому числі і для реєстрації шлюбу, надано можливості місцевим виробникам реалізовувати декоративно-прикладні вироби народного мистецтва», – зауважив Т. Микитин.

Він звернув увагу, що у Рівненській області кожна ОТГ зорієнтована на участь у програмах, які дозволяють виборювати фінансові ресурси для поліпшення інфраструктури. Щороку, наприклад, у конкурсі ДФРР від області беруть участь близько 50 проектів, щоправда перемогу здобувають не всі: у минулому році об’єднані територіальні громади Рівненщини перемогли у семи проектах на суму 161 мільйон гривень.

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«В нас реалізовано низку потужних задумів, зокрема, введено в дію підприємство з виготовлення паливних пелетів у Бугринській ОТГ. Завдяки цьому заклади соціальної сфери цієї території надійно забезпечені джерелом тепла і не використовують газу. В Острожецькій ОТГ Млинівського району втілили проект енергозбереження в місцевій лікарні, яка має статус районної і належить ОТГ, амбулаторії, школі. Вдалим є проект встановлення сонячних колекторів на даху місцевого дитсадка «Сонечко», за допомогою яких геліосистема нагріває 500 літрів води на добу – це схема, аналоги якої використовують в таких же дошкільних установах західноєвропейських країн. До того ж – тут всюди комфортне середовище: його забезпечує мікроклімат (температурний режим, вологість, провітрювання)”, - каже Микитин.

За його словами, новаторство проявили у Привільненській ОТГ Дубенського району, де реалізували проєкти міжнародної допомоги ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та «Високі пригоди» Корпусу Миру США. У результаті капітально відремонтовано фельдшерсько-акушерський пункт у селі Дубрівка, придбано туристичне спорядження, проведено тренінги для школярів.

Значним досягненням Клеванської ОТГ є введення в експлуатацію дитячого садка у селищі Оржів. Цей довгобуд теж відновили після створення ОТГ – Державний фонд регіонального розвитку підтримав її проект і виділив 10 мільйонів гривень, близько семи мільйонів гривень одержано як субвенцію розвитку і 4, 4 мільйона – з бюджету ОТГ. Великі капіталовкладення залучені на конкурсній основі і Млинівською ОТГ для освітніх закладів.

Директор Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Литвинчук висловив думку, «що шанси для реалізації є в тих проектів ОТГ, які несуть в собі цікавий задум для досягнення суспільної вигоди і користі».

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Віктор Мазаний